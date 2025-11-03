PME canadiennes et achat local

À la veille du dépôt du budget, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, s’est rendu à la manufacture de Bottes Boulet à St-Tite, afin d’y fabriquer ses propres chaussures.
Cette collaboration a eu lieu pour souligner l’importance des PME canadiennes et l’achat local.
L’entreprise familiale, fondée en 1933, a subi une baisse des exportations vers les États-Unis à cause de l’incertitude liée aux tarifs, partiellement compensée par un regain d’intérêt pour les produits canadiens.
Écoutez Louis Boulet, propriétaire des Bottes Boulet à Saint-Tite, raconter le tout, lundi, à La commission.
«[François-Philippe Champagne] aurait pu faire ça très simplement et s'acheter une paire de chaussures dans une boutique. Mais il a préféré venir dans une usine montrer l'exemple qu'il y a encore, un peu partout au Canada, beaucoup de produits qui sont fabriqués ici et qui valent la peine d'être considérés.»