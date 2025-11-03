Consommation alimentaire

Alors que 85% des Québécois boycottent encore les produits américains à l’épicerie, ce chiffre pourrait bien diminuer à l’approche de la saison hivernale, alors que les produits locaux se feront de plus en plus rares.

Est-ce que les consommateurs vont changer leurs habitudes de consommation et pourraient recommencer à acheter des produits des États-Unis ?

Écoutez Guy Milette, vice-président exécutif de Courchesne Larose revenir sur les habitudes de consommation des Québécois, lundi, à La commission.