Consommation alimentaire

Alors que 85% des Québécois boycottent encore les produits américains à l’épicerie, ce chiffre pourrait bien diminuer à l’approche de la saison hivernale, alors que les produits locaux se feront de plus en plus rares.
Est-ce que les consommateurs vont changer leurs habitudes de consommation et pourraient recommencer à acheter des produits des États-Unis ?
Écoutez Guy Milette, vice-président exécutif de Courchesne Larose revenir sur les habitudes de consommation des Québécois, lundi, à La commission.
«Ce qu’on voit, c’est qu’on en entend moins parler. Mais c’est toujours là, le boycott. Il a peut-être un petit peu moins de force, mais croyez-moi, il est toujours présent. Vous savez, si on n’entendait pas parler de l’administration américaine pendant six mois, peut-être que ça tomberait dans les oubliettes. Mais dans la situation où on est, l’administration américaine fait parler d’elle toutes les semaines, plusieurs fois par semaine.»