Élection à la mairie de New York

Système de garderie universel, un gel des loyers pour les plus démunis et l'offre de transport en commun gratuit, les propositions de l'aspirant maire de New York, Zohran Mamdani, font réagir sur la scène politique américaine.
Écoutez notre chroniqueur international Jean-François Lépine commenter la candidature de Zohran Mamdani avec Patrick Lagacé.
«Monsieur Trump l'appelle le petit communiste avec beaucoup de mépris. Toute le monde anticipe cette élection là et le clash qu'il va y avoir avec la Maison-Blanche, avec toutes ces menaces de Trump, d'utiliser même l'armée pour calmer le jeu dans les villes qui sont selon lui, complètement perturbées et très insécures.»