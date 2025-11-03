 Aller au contenu
Politique internationale
Élection à la mairie de New York

Zohran Mamdani: une candidature qui dérange Trump

par 98.5

0:00
14:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2025 08:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Zohran Mamdani: une candidature qui dérange Trump
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Système de garderie universel, un gel des loyers pour les plus démunis et l'offre de transport en commun gratuit, les propositions de l'aspirant maire de New York, Zohran Mamdani, font réagir sur la scène politique américaine.

Écoutez notre chroniqueur international Jean-François Lépine commenter la candidature de Zohran Mamdani avec Patrick Lagacé.

«Monsieur Trump l'appelle le petit communiste avec beaucoup de mépris. Toute le monde anticipe cette élection là et le clash  qu'il va y avoir avec la Maison-Blanche, avec toutes ces menaces de Trump, d'utiliser même l'armée pour calmer le jeu dans les villes qui sont selon lui, complètement perturbées et très insécures.»

Jean-François Lépine, chroniqueur international

Vous aimerez aussi

«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
La commission
«Ce qui est important, c'est le signal qu'il envoie» -Michel Fortmann
0:00
10:31
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Lagacé le matin
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
0:00
12:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Des candidats atypiques aux élections municipales
Rattrapage
Adepte de Jésus, policier, énergumène...
Des candidats atypiques aux élections municipales
«All I Want for Christmas is You»: Mariah Carey lance la saison des fêtes
Rattrapage
2,5 M$ par an en droits d'auteur
«All I Want for Christmas is You»: Mariah Carey lance la saison des fêtes
«Les gens sont tannés qu’on essaie de faire une élection sur le tramway»
Rattrapage
Victoire sans équivoque pour Bruno Marchand
«Les gens sont tannés qu’on essaie de faire une élection sur le tramway»
«Des soins en avortement, ça ne se donne pas en 15 minutes»
Rattrapage
Les conséquences des cibles de performance
«Des soins en avortement, ça ne se donne pas en 15 minutes»
«On a un hôpital qui déborde, un cégep qui déborde, un métro qui déborde»
Rattrapage
Deuxième mandat pour le maire de Laval
«On a un hôpital qui déborde, un cégep qui déborde, un métro qui déborde»
«Le résultat a été la continuité de l'élection de 2021» -Catherine Fournier
Rattrapage
89% des appuis
«Le résultat a été la continuité de l'élection de 2021» -Catherine Fournier
Qu'est-ce qui attend Projet Montréal?
Rattrapage
Défaite de Luc Rabouin
Qu'est-ce qui attend Projet Montréal?
«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»
Rattrapage
Soraya Martinez Ferrada succède à Valérie Plante
«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»
Grève de la STM: «Vraiment un coup dur pour l'équité sociale»
Rattrapage
Tout le mois de novembre
Grève de la STM: «Vraiment un coup dur pour l'équité sociale»
Fermeture de la fonderie Horne? «Ça me semble être un moyen de pression déguisé»
Rattrapage
Glencore songerait à fermer l'usine
Fermeture de la fonderie Horne? «Ça me semble être un moyen de pression déguisé»
Un faible taux de participation à travers la province
Rattrapage
Retour sur la soirée électorale
Un faible taux de participation à travers la province
Spécial «chaud» | L'énigme du lundi 3 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du lundi 3 novembre
«Après, on va où?» de Michel Rivard: «Il y a une certaine nostalgie»
Rattrapage
10e album solo
«Après, on va où?» de Michel Rivard: «Il y a une certaine nostalgie»
Martinez Ferrada élue mairesse: «C'est la fin du règne de Projet Montréal»
Rattrapage
Élections municipales 2025
Martinez Ferrada élue mairesse: «C'est la fin du règne de Projet Montréal»