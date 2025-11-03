Élection à la mairie de New York

Système de garderie universel, un gel des loyers pour les plus démunis et l'offre de transport en commun gratuit, les propositions de l'aspirant maire de New York, Zohran Mamdani, font réagir sur la scène politique américaine.

