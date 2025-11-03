À moins d'un revirement de situation, pour tout le mois de novembre, le service de métro et d'autobus de la STM sera limité aux heures de pointe.

Les impacts économiques seront majeurs, notamment pour les travailleurs à faible revenu, les commerces du centre-ville, et lors d’événements sportifs comme les matchs des Canadiens au Centre Bell.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le tour des nombreuses conséquences, lundi, à Lagacé le matin.

