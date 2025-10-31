Match no. 6 de la Série mondiale

Jeremy Filosa, journaliste sportif chez Cogeco Média, rapporte l’effervescence au Centre Rogers à Toronto où les Blue Jays pourraient remporter la Série mondiale avec une victoire contre les Dodgers.

Les billets tournent autour de 4 800$ à 24 000$.

Le duel de lanceurs opposera le redoutable Yamamoto des Dodgers au très solide Gausman des Blue Jays.

Malgré la domination du lanceur japonais pour les Dodgers, Jeremy Filosa croit que les instructeurs des Jays ont mieux préparé leur offensive pour ce deuxième affrontement de la série.

Le match numéro 6 commence à 20 h vendredi.

