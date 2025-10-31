 Aller au contenu
Laïcité
Laïcité

La loi visant à renforcer la laïcité bouscule le réseau scolaire

le 31 octobre 2025 13:45

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La loi visant à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire impose maintenant deux contraintes majeures aux employés en position d’autorité ou d’encadrement dans les écoles et les services de garde. / Louis-Paul Photo / Adobe Stock

La loi visant à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire impose maintenant deux contraintes majeures aux employés en position d’autorité ou d’encadrement dans les écoles et les services de garde.

Ces derniers ont désormais l’obligation de se présenter à visage découvert et ne peuvent pas porter de signe religieux visible dans l'exercice de leurs fonctions.

La loi impose également aux directions d'école d'évaluer les enseignants tous les deux ans.

Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, dénonce une contrainte qui risque de surcharger le réseau.

Les directions d'établissement estiment y consacrer entre quatre et cinq heures par enseignant. 

Écoutez M. Bergevin détailler les conséquences de cette loi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi, à La commission.

