Société
Réforme de la santé

«Ce n'est pas une bonne chose pour le système de santé» -Jean-Simon Desrochers

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 31 octobre 2025 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Les étudiants en médecine des universités de Montréal, Laval, McGill et de Sherbrooke se dotent d'un mandat de grève. / Adobe Stock

Les étudiants en médecine des universités de Montréal, Laval, McGill et de Sherbrooke se dotent d'un mandat de grève.

Les modalités exactes de ce mandat seront déterminées lors d'une Assemblée générale spéciale ce dimanche.

Jean-Simon Desrochers, président de l'Association générale étudiante de médecine de l'Université de Sherbrooke, affirme que c'est leur carrière qui est en jeu avec la loi 2.

Écoutez son intervention, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à La Commission.

«[Le sacrifice d'une grève] vaut la peine si c'est pour sauver des impacts négatifs pour les 10, 20 prochaines années, que cette loi là pourrait entraîner.»

Jean-Simon Desrochers

