Réforme de la santé

Les étudiants en médecine des universités de Montréal, Laval, McGill et de Sherbrooke se dotent d'un mandat de grève.

Les modalités exactes de ce mandat seront déterminées lors d'une Assemblée générale spéciale ce dimanche.

Jean-Simon Desrochers, président de l'Association générale étudiante de médecine de l'Université de Sherbrooke, affirme que c'est leur carrière qui est en jeu avec la loi 2.

Écoutez son intervention, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à La Commission.