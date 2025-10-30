St-Louis désigne Montembeault face aux Sénateurs

L'entraîneur des Canadiens de Montréal Martin St-Louis a annoncé, jeudi, que le gardien Samuel Montembeault sera devant le filet des siens, samedi, au Centre Bell, contre les Sénateurs d'Ottawa.

Il est rare que le timonier du Tricolore annonce ses couleurs plus de 48 heures à l'avance.

Pourquoi, cette annonce si hâtive.

«D'après moi, je pense qu'il voulait éteindre le feu», note Dubé.

«À force de toujours faire jouer les mêmes joueurs, tu épuises tes ressources. Tu ne maximise pas ton alignement. Tu brûles des cartouches. C'est un marathon, la saison. Je vais le dire comme ça. Tu as 20 rameurs dans le bateau. Il faut que tout le monde ait une rame.»

«Même si quelqu'un est sur une bonne séquence, à un moment donné, il y a une fin. Alors l'idée, c'est d'essayer de garder tout le monde impliqué, que tu ne sente pas qu'il y a un joueur qui, à un moment donné, file mal parce qu'il sent qu'il ne fait plus partie de l'équation.»

