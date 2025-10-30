 Aller au contenu
St-Louis désigne Montembeault face aux Sénateurs

«Je pense qu'il voulait éteindre le feu» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

le 30 octobre 2025 20:01

«Je pense qu'il voulait éteindre le feu» -Dany Dubé
Samuel Montembeault. / AP/Nick Wass

L'entraîneur des Canadiens de Montréal Martin St-Louis a annoncé, jeudi, que le gardien Samuel Montembeault sera devant le filet des siens, samedi, au Centre Bell, contre les Sénateurs d'Ottawa.

Il est rare que le timonier du Tricolore annonce ses couleurs plus de 48 heures à l'avance.

Écoutez l'analyste Dany Dubé en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pourquoi, cette annonce si hâtive.

«D'après moi, je pense qu'il voulait éteindre le feu», note Dubé.

«À force de toujours faire jouer les mêmes joueurs, tu épuises tes ressources. Tu ne maximise pas ton alignement. Tu brûles des cartouches. C'est un marathon, la saison. Je vais le dire comme ça.  Tu as 20 rameurs dans le bateau. Il faut que tout le monde ait une rame.»

«Même si quelqu'un est sur une bonne séquence, à un moment donné, il y a une fin. Alors l'idée, c'est d'essayer de garder tout le monde impliqué, que tu ne sente pas qu'il y a un joueur qui, à un moment donné, file mal parce qu'il sent qu'il ne fait plus partie de l'équation.»

Les autres sujets discutés

  • Un premier trio au sommet de l'élite de la LNH;
  • «Un joueur fait le deuxième trio». Devienz lequel?
  • «Le joueur de centre - à venir - qui va jouer avec Demidov, il doit être capable de marquer des buts»

