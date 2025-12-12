Temps d'arrêt

Jacob Fowler a réussi sa première sortie en carrière contre les Penguins de Pittsburgh, rejoignant ainsi Dryden, Roy et Price en tant que quatrième gardien à enregistrer un premier départ victorieux face à cette équipe.

Le jeune gardien s'est montré solide jeudi, repoussant 36 des 38 lancers de l'équipe de Sidney Crosby.

Avec l'arrivée de Jacob Fowler avec le Tricolore, Mario Langlois constate que l'essentiel du noyau autour duquel l'état-major du Canadien veut bâtir une équipe gagnante est désormais dans la grande ligue.

Écoutez l'éditorial de Mario Langlois, ce vendredi, aux Amateurs de sport.