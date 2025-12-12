Temps d'arrêt

 Aller au contenu
Hockey
«Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club»

le 12 décembre 2025

Mario Langlois
Mario Langlois
Jacob Fowler a réussi sa première sortie en carrière contre les Penguins de Pittsburgh, rejoignant ainsi Dryden, Roy et Price en tant que quatrième gardien à enregistrer un premier départ victorieux face à cette équipe.

Le jeune gardien s'est montré solide jeudi, repoussant 36 des 38 lancers de l'équipe de Sidney Crosby.

Avec l'arrivée de Jacob Fowler avec le Tricolore, Mario Langlois constate que l'essentiel du noyau autour duquel l'état-major du Canadien veut bâtir une équipe gagnante est désormais dans la grande ligue.

Écoutez l'éditorial de Mario Langlois, ce vendredi, aux Amateurs de sport.

« Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club pour compléter le noyau autour duquel le Canadien veut construire. Et ça a quand même une incidence que Reinbacher aboutisse ou non. Le temps nous le dira. Il n'a pas été chanceux avec les blessures, mais ça reste un talent brut extrêmement intéressant. Il y en a d'autres qui pourront s'y greffer au fur et à mesure, comme Alexander Zharovsky... »

Mario Langlois

