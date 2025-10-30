Des élections fédérales avant Noël?

Depuis plusieurs semaines, l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas pense que le gouvernement de Mark Carney sera renversé au dépôt du budget en novembre et que nous aurons une élection fédérale avant Noël.
Écoutez Dmitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Tant les libéraux que les conservateurs préparent leurs équipes électorales sur le terrain;
- Mark Carney veut une élection le plus tôt possible;
- Le Bloc va voter contre le budget avec tous ses députés en chambre;
- Pierre Poilievre considère demander à certains de ses députés de ne pas se présenter au vote sur le budget.