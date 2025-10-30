Récapitulatif politique à saveur sportive

«Cette démission fracassante, on ne s'y attendait pas. Il vient de se passer quelque chose, parce que je pense que ça marque un point de rupture, d'une certaine façon. À partir de maintenant, monsieur Legault devra prendre une décision sur son avenir, mais sur ce qu'il va faire avec la loi 2. Il persiste et signe en disant qu'il n'est pas question qu'on recule.»