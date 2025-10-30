Comme si François Legault n’en avait pas assez avec le bras de fer qui l’oppose aux deux syndicats de médecins, cette fois, le gouvernement ouvre un nouveau front avec les syndicats en déposant sa controversée réforme du régime syndical.

Ce qui provoque la colère des principales centrales syndicales, dont la CSN.

Écoutez à ce sujet la présidente de la CSN, Caroline Senneville, au micro de Philippe Cantin.

Sur le fond, la présidente n'aime pas l'intention du gouvernement.

«C'est une loi qui est remplie, je dirais, de méconnaissance de ce que font les syndicats et de préjugés. La transparence financière, on est tout à fait pour. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nos états financiers sont sur notre site web. Ils sont adoptés en congrès, mais le ministre pousse le bouchon un peu loin en disant: «Ce n'est pas suffisant. Vous devez présenter votre budget en assemblée générale, les gens doivent voter dessus.» Oui, c'est ce qu'on préconise. C'est écrit dans tous les statuts et règlements de tous nos syndicats. Pas de problème avec ça.», dit-elle.