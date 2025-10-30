Faut-il élargir le droit de vote à 16 ans?

Québec solidaire souhaiterait accorder le droit de vote aux jeunes à partir de 16 ans s'ils sont élus au élections provinciales en 2026. Les jeunes devraient-ils avoir leur mot à dire?
Écoutez Geneviève Pettersen se pencher sur la question jeudi, lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.
«Je trouve ça incohérent que les jeunes de 16-17 ans n'aient pas le droit de vote. À 14 ans, un jeune Québécois peut prendre certaines décisions importantes concernant sa santé. À 16 ans, tu peux travailler, conduire, payer des impôts. Donc, tout ce qui fait la une de nos bulletins de nouvelles, ça les touche, mais ils ne peuvent pas voter. Je pense qu'à 15-16 ans on est capable de discernement politique.»