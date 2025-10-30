 Aller au contenu
Société
Faut-il élargir le droit de vote à 16 ans?

«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»

par 98.5

le 30 octobre 2025 16:30

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Geneviève Pettersen
Geneviève Pettersen
«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»
L'actualité autrement / Cogeco Média

Québec solidaire souhaiterait accorder le droit de vote aux jeunes à partir de 16 ans s'ils sont élus au élections provinciales en 2026. Les jeunes devraient-ils avoir leur mot à dire?

Écoutez Geneviève Pettersen se pencher sur la question jeudi, lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.

«Je trouve ça incohérent que les jeunes de 16-17 ans n'aient pas le droit de vote. À 14 ans, un jeune Québécois peut prendre certaines décisions importantes concernant sa santé. À 16 ans, tu peux travailler, conduire, payer des impôts. Donc, tout ce qui fait la une de nos bulletins de nouvelles, ça les touche, mais ils ne peuvent pas voter. Je pense qu'à 15-16 ans on est capable de discernement politique.»

Geneviève Pettersen

