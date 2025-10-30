La Loi 3 et la transparence syndicale

Jean Boulet, ministre du Travail, a déposé le projet de loi numéro 3 à l’Assemblée nationale le 30 septembre, visant à renforcer la transparence syndicale, notamment par l’introduction d’une cotisation facultative.
Ce projet est vivement critiqué par la FTQ, la CSN et la Centrale des syndicats du Québec, qui dénoncent une ingérence gouvernementale.
Qu'est-ce qui motive le gouvernement à aller dans cette direction?
Écoutez le ministre défendre son projet de loi, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à La commission.
«Je pense que la majorité des syndicats ont de bonnes pratiques qui sont exemplaires. Mais il y a quand même de la délinquance. Il y a quand même des syndicats qui, par exemple, n'ont pas d'états financiers qui sont vérifiés.»