Les répercussions de la Loi 2

Pour le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la démission du ministre Lionel Carmant, est un signal d’alarme majeur pour François Legault.

Il estime que Lionel Carmant a pris une décision difficile dans l'intérêt de sa famille, qualifiant de «catastrophique» la réforme en santé du gouvernement Legault.

Le Dr Amyot souligne l'urgence pour le gouvernement de faire volte-face face dans le dossier.

