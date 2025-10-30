Les répercussions de la Loi 2

Pour le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la démission du ministre Lionel Carmant, est un signal d’alarme majeur pour François Legault.
Il estime que Lionel Carmant a pris une décision difficile dans l'intérêt de sa famille, qualifiant de «catastrophique» la réforme en santé du gouvernement Legault.
Le Dr Amyot souligne l'urgence pour le gouvernement de faire volte-face face dans le dossier.
Écoutez son intervention au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.
«Le premier ministre aurait eu avantage à écouter le seul autour de la table du Conseil des ministres qui connaissait bien la réalité du terrain et qui connaissait bien les difficultés avec lesquelles les médecins font face pour améliorer l'accès.»