Il quitte la CAQ

Flanqué du premier ministre François Legault, le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant a annoncé jeudi qu'il siégera désormais comme indépendant.

M. Carmant est médecin de formation. Sa femme et sa fille sont aussi des médecins spécialistes.

Sa fille, Laurence Carmant, experte en médecine foeto-maternelle, a publié une lettre dans Le Devoir où elle dit songer à quitter le Québec en raison de la Loi 2 qui vient notamment lier la rémunération à la performance.

