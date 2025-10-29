On revient sur la décision de la Banque du Canada d'abaisser son taux directeur.
Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La Banque du Canada abaisse son taux directeur, une fois de plus. Un effet réél sur l'économie?
- La population ne veut pas que le gouvernement Careny tombe au dépot du budget en novembre;
- Comment se compare Montréal à 11 autres métropoles nord-américaines en termes d’attraction de talents et d’investissements étrangers? On a une nouvelle étude à ce sujet.