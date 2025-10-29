Chronique culturelle

Le premier épisode de la nouvelle série Anticosti, qui entremêle polar, quête identitaire et enjeux environnementaux, sera diffusé dès mercredi soir 19h à Séries Plus.
«On avait tous les défis de logistique de coucher ces équipes-là, de les nourrir. Donc, on a eu une aide incroyable de la Sépaq qui a ouvert les camps. Et évidemment, à Anticosti, ce n’était pas assez difficile pour nous. Il fallait tourner à 2 h et demie de route dans la gravelle, où on menace de faire des crevaisons à tout bout de champ. Donc, ce n'était que des défis techniques.»