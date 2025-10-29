Nouveau mode de rémunération des médecins

La tension est à son comble entre les médecins et le gouvernement Legault, surtout depuis l'adoption de la loi 2, samedi dernier sous bâillon.

Écoutez le ministre de la Santé Christian Dubé faire le point sur la situation au micro de Philippe Cantin.

Celui qui traverse sa période la plus houleuse depuis qu'il est titulaire de ce poste souligne d'entrée de jeu que ce qui est en jeu ne date pas d'hier.

«La rémunération des médecins, vous le savez, ça fait 50 ans qu'on en parle. Il y a plusieurs gouvernements qui se sont cassé les dents là-dessus. On peut comprendre pourquoi aujourd'hui, quand on voit la résistance qu'on a.»

Comment se fait-il que, selon qui l'on écoute, les interprétations (prises en charge, rémunération) sont si différentes?