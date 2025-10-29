Le rapport «Comparer Montréal» de l’Institut du Québec, qui évalue la métropole comparativement à d'autres grandes villes, révèle que Montréal demeure compétitive, mais peine à dépasser ses rivales.

La ville se classe 11e sur 11 en capital humain, malgré une augmentation du pourcentage de diplômés universitaires.

Écoutez Emna Braham, PDG de l’Institut du Québec, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Philippe Cantin.