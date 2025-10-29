Le rapport «Comparer Montréal» de l’Institut du Québec, qui évalue la métropole comparativement à d'autres grandes villes, révèle que Montréal demeure compétitive, mais peine à dépasser ses rivales.
La ville se classe 11e sur 11 en capital humain, malgré une augmentation du pourcentage de diplômés universitaires.
Écoutez Emna Braham, PDG de l’Institut du Québec, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«Ce qu'on voit, c'est qu'on est définitivement dans la course avec les métropoles les plus performantes. Je parle ici de New York, San Francisco, Seattle, Austin. Ce qu'on remarque, c'est que là où on était bon il y a dix ans, on reste les meilleurs. C'est la qualité de vie, les coûts d'exploitation. Par contre, là où le bât blesse, c'est que là où on était moins bon il y a dix ans, on reste parmi les derniers.»