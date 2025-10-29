 Aller au contenu
Politique fédérale
Négociations commerciales avec la Chine

Levée des tarifs sur les véhicules chinois: «Une solution nucléaire»

La commission

le 29 octobre 2025 14:48

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Alors que le premier ministre Mark Carney est en voyage en Asie et va rencontrer prochainement le président chinois Xi Jinping, plusieurs spéculations circulent à l'effet que le Canada pourrait conclure de nouveaux accords commerciaux avec la Chine. / AP Photo/Ng Han Guan

Alors que le premier ministre Mark Carney, en voyage en Asie, va rencontrer prochainement le président chinois Xi Jinping, plusieurs spéculations selon lesquelles le Canada pourrait conclure de nouveaux accords commerciaux avec la Chine circulent.

Certains estiment que monsieur Carney pourrait même à aller jusqu'à lever les droits de douane de 100% imposés sur les véhicules chinois. 

Écoutez Daniel Breton, président-directeur général chez Mobilité électrique Canada, aborder le tout, mercredi, à La commission

Il estime que ces négociations sont un jeu dangereux puisque le Canada risque de s'attirer les foudres de Donald Trump s'il va de l'avant avec la levée des droits de douane.

«Si on disait qu'on abandonne le tarif de 100% sur les véhicules chinois, ce serait une solution que j'appellerais de nucléaire [...] Donald Trump a contacté le Mexique il y a quelques semaines à peine, pour leur dire "Les véhicules chinois que vous avez sur votre territoire, si vous voulez qu'on signe une nouvelle entente de libre-échange, vous devez augmenter les tarifs." Donc, le Mexique est en pleine discussion pour augmenter les tarifs à 50% au moins. Donc, je pense que c'est un jeu qui n’est pas facile à jouer pour le gouvernement canadien.»

Daniel Breton

