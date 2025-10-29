Négociations commerciales avec la Chine

Alors que le premier ministre Mark Carney, en voyage en Asie, va rencontrer prochainement le président chinois Xi Jinping, plusieurs spéculations selon lesquelles le Canada pourrait conclure de nouveaux accords commerciaux avec la Chine circulent.

Certains estiment que monsieur Carney pourrait même à aller jusqu'à lever les droits de douane de 100% imposés sur les véhicules chinois.

Écoutez Daniel Breton, président-directeur général chez Mobilité électrique Canada, aborder le tout, mercredi, à La commission.

Il estime que ces négociations sont un jeu dangereux puisque le Canada risque de s'attirer les foudres de Donald Trump s'il va de l'avant avec la levée des droits de douane.