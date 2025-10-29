Les jeunes font de plus en plus face à des diagnostics de cancers précoces, révèle un article du magazine L’actualité.
Comment expliquer le phénomène?
Écoutez Angie Landry, la journaliste à l'origine de ce texte, se pencher sur le sujet mercredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On a toujours considéré, dans l'histoire de la médecine, que le cancer, c'était une maladie du vieillissement. Mais dans les faits, c'est une maladie qui se développe, qui change aussi. On ne l'attrape plus de la même façon. Mais là, il y a des facteurs externes qui font que des personnes plus jeunes développent la maladie.»
