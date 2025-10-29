Le gouvernement souhaite comprendre pourquoi les jeunes Québécois s'intéressent autant à la langue anglaise, parfois aux dépens du français.

Selon une étude, 41% des jeunes de 18 à 34 ans seraient indifférents face à la langue dans laquelle ils sont servis, et n'exigent pas d'être servis en français.

Les résultats de cette consultation opérée par l’Office québécois de la langue française (OQLF) permettent d'orienter les actions du gouvernement en matière de protection de la langue française

Écoutez Nicolas Trudel, directeur des communications pour l’Office québécois de la langue française, expliquer la mission de l'OQLF dans ce cas, mercredi, à La commission.