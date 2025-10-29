L’Opération Sous Zéro, qui se déroule ce mercredi, est une journée spéciale coordonnée par le Centre communautaire Hochelaga permettant d'amasser des fonds et servant à offrir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

Le 98.5, qui soutient l'Opération depuis 2005, fait appel à la générosité de ses auditeurs.

Écoutez Carole Brière, directrice générale du Centre communautaire Hochelaga, parler des succès de l'Opération Sous Zéro, qui a permis de remettre 5 829 habits de neige à des enfants des familles défavorisées l'an passé.