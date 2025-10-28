Les libéraux de Mark Carney dominent les intentions de vote à 43,5 %, devant les conservateurs de Pierre Poilievre (32,4 %), selon un nouveau sondage.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Le Parti libéral du Canada mène dans toutes les régions, sauf en Alberta et en Saskatchewan. Cela veut dire que l'appétit pour une élection fédérale pour les libéraux est en train de grandir. Plus intéressant que l'intention de vote : la cote de Pierre Poilievre qui s'effondre avec 70 % de désapprobation.»