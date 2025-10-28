Scénario de coupures de la SQ

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a souligné, mardi, à l'Assemblée nationale, son insatisfaction face à l'annonce de la Sûreté du Québec de fermer 12 postes de police auxiliaires en région et l'abolition de sa Direction des crimes financiers.

Ces dernières décisions faisaient toutefois suite à la demande du gouvernement Legault envers la Sûreté du Québec de procéder à des compressions budgétaires historiques de 120 millions de dollars.

Écoutez Nathalie Normandeau s'exprimer sur le sujet, mardi, au micro de Nathalie Normandeau.