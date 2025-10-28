Scénario de coupures de la SQ

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a souligné, mardi, à l'Assemblée nationale, son insatisfaction face à l'annonce de la Sûreté du Québec de fermer 12 postes de police auxiliaires en région et l'abolition de sa Direction des crimes financiers.
Ces dernières décisions faisaient toutefois suite à la demande du gouvernement Legault envers la Sûreté du Québec de procéder à des compressions budgétaires historiques de 120 millions de dollars.
Écoutez Nathalie Normandeau s'exprimer sur le sujet, mardi, au micro de Nathalie Normandeau.
«Je suis outrée. Dans la liste des postes qui sont visés, il y a celui de Matapédia. J'étais députée à l'époque et j'ai fait le nécessaire pour que Matapédia ait sur son territoire un poste de la Sûreté du Québec. Et là, d'apprendre aujourd'hui que ce poste pourrait fermer... Si tout ça se réalise, on va assister à un recul pour la sécurité publique en région.»