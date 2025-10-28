 Aller au contenu
Société
Scénario de coupes budgétaires de la SQ

«Couper dans le service aux citoyens, c'est inacceptable»

le 28 octobre 2025 17:20

Philippe Cantin
Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a souligné, mardi, à l'Assemblée nationale, son insatisfaction face à l'annonce de la Sûreté du Québec de fermer 12 postes de police auxiliaires en région et l'abolition de sa Direction des crimes financiers. 

Ces dernières décisions faisaient toutefois suite à la demande du gouvernement Legault envers la Sûreté du Québec de procéder à des compressions budgétaires historiques de 120 millions de dollars.

Écoutez Dominic Roberge, président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, se pencher sur le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin.

«Le budget de la Sûreté du Québec est déficitaire depuis une dizaine d'années. Donc, on ne peut pas penser qu'il y a énormément de gras à couper. Mais quand on arrive à des coupures de 120 millions, là, on tombe ultimement dans le service aux citoyens, le service à la population. C'est inacceptable.»

Dominic Roberge

