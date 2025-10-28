Réforme de la santé

La nouvelle loi sur la santé, qui suscite la colère des médecins, pourrait mener à des mises à pied.

La Dre Élisabeth Dougherty, médecin de famille, le confirme sans détour: elle s'apprête à faire des mises à pied parmi les membres de son équipe.

La raison est simple et mathématique: la nouvelle formule de rémunération du gouvernement Legault représente une perte de 45% de ses revenus.

Ces chiffres combinent l'abolition de la prime de pratique en cabinet et les cibles de performance jugées inatteignables.

