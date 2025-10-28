L’ouragan Mélissa, de catégorie 5, frappe la Jamaïque avec des vents atteignant 295 km/h et des précipitations record (plus de 1100 mm). Son passage destructeur devrait durer plusieurs heures.
Écoutez le météorologue Gilles Brien brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Sur terre, il n'y a pas vraiment d'autres tempêtes plus destructrices qu'un ouragan. Et celle-là, elle a atteint présentement une puissance. C'est la cinquième tempête la plus forte jamais connue. Et dans le bassin de l'Atlantique, c'est la première fois qu'un ouragan de catégorie cinq touche Terre.»