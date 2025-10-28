395 décès en 7 ans

C'est 395 motocyclistes qui sont décédés au Québec en 7 ans, avec 56 morts 2025, rapporte mardi un article du Journal de Montréal.
Comment expliquer ce triste de phénomène?
Écoutez Sylvain Bergeron, président de la Fédération des motocyclistes du Québec, se pencher sur la question, mercredi, à La commission.
«On va se le dire, la distraction est un gros, gros, gros problème. Je fais beaucoup de moto: 35-40 000 km par année. Puis, quand je suis dans la congestion, c'est effarant de voir les gens qui sont occupés à d'autres choses que de conduire.»