395 décès en 7 ans

C'est 395 motocyclistes qui sont décédés au Québec en 7 ans, avec 56 morts 2025, rapporte mardi un article du Journal de Montréal.

Comment expliquer ce triste de phénomène?

Écoutez Sylvain Bergeron, président de la Fédération des motocyclistes du Québec, se pencher sur la question, mercredi, à La commission.