Hockey
LNH

Les Canadiens en «mode turbo»: les recrues qui changent la donne

par 98.5

0:00
4:36

Entendu dans

La commission

le 28 octobre 2025 13:04

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Martin McGuire / Cogeco Média

Il y a un an, on parlait de reconstruction en se donnant rendez-vous dans dix ans. Aujourd'hui, l'ambiance a changé du tout au tout: les Canadiens sont en «mode turbo», propulsés par une nouvelle vague de recrues qui font une différence immédiate.

Le Tricolore compte deux recrues dans le top 5 des meilleurs de la Ligue nationale, soit Jared Davidson et Lane Hutson, sans oublier le gardien Jakub Dobeš, qui affiche un excellent pourcentage d'efficacité et est toujours considéré comme une recrue.

Écoutez Martin McGuire analyser l'ascension fulgurante des Canadiens de Montréal, à La commission.

«Les jeunes qui sont arrivés cette année contribuent immédiatement. Ça, ça fait une énorme différence.»

Martin McGuire

