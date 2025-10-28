Il y a un an, on parlait de reconstruction en se donnant rendez-vous dans dix ans. Aujourd'hui, l'ambiance a changé du tout au tout: les Canadiens sont en «mode turbo», propulsés par une nouvelle vague de recrues qui font une différence immédiate.

Le Tricolore compte deux recrues dans le top 5 des meilleurs de la Ligue nationale, soit Jared Davidson et Lane Hutson, sans oublier le gardien Jakub Dobeš, qui affiche un excellent pourcentage d'efficacité et est toujours considéré comme une recrue.

Écoutez Martin McGuire analyser l'ascension fulgurante des Canadiens de Montréal, à La commission.