Baseball
À la 18e manche

Défaite des Blue Jays: «Ç’a été très crève-coeur»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2025 09:02

Patrick Lagacé
Alex Agostino
Alex Agostino

Freddie Freeman célèbre après son circuit / La Presse Canadienne

Les Blue Jays sont passés bien près de prendre les devants 2-1 dans la Série mondiale lundi, mais Freddie Freeman est venu les priver de ce plaisir.

Son circuit à la 18e manche a mis fin à un match marathon, le deuxième plus long dans l'histoire de la Série mondiale.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur pour les Phillies de Philadelphie et collaborateur au 98.5, en discuter avec Patrick Lagacé et Jean-Michel Bourque. 

«Très crève-coeur. [...] C'est une série 4 de 7. 70% de ceux qui gagnent la partie numéro 3 sont champions dans les 4 de 7. On verra ce que les Blue Jays ont dans le corps. Personnellement, je pense qu'ils sont capables de rebondir, mais le baseball, tu ne sais jamais ce qui peut arriver.»

Alex Agostino

Il discute également des performances impressionnantes de Shohei Ohtani. «Les partisans ont la chance inouï présentement de voir le meilleur baseballeur au monde», souligne Alex Agostino.

