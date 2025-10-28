Les Blue Jays sont passés bien près de prendre les devants 2-1 dans la Série mondiale lundi, mais Freddie Freeman est venu les priver de ce plaisir.

Son circuit à la 18e manche a mis fin à un match marathon, le deuxième plus long dans l'histoire de la Série mondiale.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur pour les Phillies de Philadelphie et collaborateur au 98.5, en discuter avec Patrick Lagacé et Jean-Michel Bourque.