 Aller au contenu
Télé
Émission américaine Halloween Wars

Une Trifluvienne fait rayonner le Québec lors d'un concours de pâtisserie

par 98.5

0:00
2:45

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2025 08:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une Trifluvienne fait rayonner le Québec lors d'un concours de pâtisserie
La Québécoise Karine Turgeon a remporté dimanche un concours de pâtisserie dans le cadre de l'émission américaine Halloween Wars sur les ondes de Food Network. / Archives / artiom.photo / Adobe Stock

Une pâtissière de Trois-Rivières a récemment fait rayonner le Québec aux États-Unis.

Karine Turgeon a remporté dimanche un concours de pâtisserie dans le cadre de l'émission américaine Halloween Wars sur les ondes de Food Network.

Écoutez la pâtissière et propriétaire de l'entreprise Idyllik Créations sucrées, parler de son expérience au micro de Patrick Lagacé. 

Elle souligne que le fait d'avoir gagné va avoir un impact important sur sa carrière.

«Dans mon domaine, il y a beaucoup le besoin de reconnaissance si on veut pouvoir aller plus loin. Donc, d'avoir un titre ajouté comme ça à mon curriculum, ça va définitivement aider dans le futur.»

Karine Turgeon

Vous aimerez aussi

Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Le Québec maintenant
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
0:00
9:22
Les premiers épisodes de «Big Brother: le piège» maintenant disponibles
Lagacé le matin
Les premiers épisodes de «Big Brother: le piège» maintenant disponibles
0:00
5:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»
Rattrapage
CH-Seattle
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»
Écart de richesse grandissant: «C'est tellement décourageant »
Rattrapage
Les riches et les pauvres
Écart de richesse grandissant: «C'est tellement décourageant »
Santé: «Il n'y a pas de bons moments pour faire une réorganisation»
Rattrapage
Adoption de la loi spéciale
Santé: «Il n'y a pas de bons moments pour faire une réorganisation»
Défaite des Blue Jays: «Ç’a été très crève-coeur»
Rattrapage
À la 18e manche
Défaite des Blue Jays: «Ç’a été très crève-coeur»
ChatGPT a-t-il un biais pro-Luc Rabouin?
Rattrapage
L'IA pour vous guider dans votre choix
ChatGPT a-t-il un biais pro-Luc Rabouin?
Un documentaire sur la carrière «post-Beatles» de Paul McCartney
Rattrapage
Disponible en 2026 sur Amazon Prime
Un documentaire sur la carrière «post-Beatles» de Paul McCartney
Les syndicats au Québec: «Force d'immobilisme» ou «contre-pouvoir important»?
Rattrapage
Vidéo
La CSQ et le PCQ s'affrontent
Les syndicats au Québec: «Force d'immobilisme» ou «contre-pouvoir important»?
Regarder15:50Patrick Lagacé
«Le réservoir pour accepter de la méchanceté a débordé» -Mathieu Maisonneuve
Rattrapage
La politique municipale, un milieu toxique?
«Le réservoir pour accepter de la méchanceté a débordé» -Mathieu Maisonneuve
La Jamaïque sur le point d'être frappée de plein fouet par l'ouragan Melissa
Rattrapage
Catégorie 5
La Jamaïque sur le point d'être frappée de plein fouet par l'ouragan Melissa
Environnement: «Est-ce que c'était mon premier choix? La réponse est non»
Rattrapage
Vidéo
Bernard Drainville commente son nouveau mandat
Environnement: «Est-ce que c'était mon premier choix? La réponse est non»
Regarder17:35Patrick Lagacé
Construction: «La productivité de l'industrie recule, c'est inquiétant»
Rattrapage
Les coûts ont explosé depuis 2019
Construction: «La productivité de l'industrie recule, c'est inquiétant»
Programme d'aide aux médecins: les demandes explosent
Rattrapage
La loi spéciale très mal reçue
Programme d'aide aux médecins: les demandes explosent
Élections municipales: un candidat va à la rencontre de la population itinérante
Rattrapage
Vidéo touchante
Élections municipales: un candidat va à la rencontre de la population itinérante
Après un fort match, Shohei Ohtani sera au monticule mardi soir
Rattrapage
Série mondiale
Après un fort match, Shohei Ohtani sera au monticule mardi soir