Une pâtissière de Trois-Rivières a récemment fait rayonner le Québec aux États-Unis.

Karine Turgeon a remporté dimanche un concours de pâtisserie dans le cadre de l'émission américaine Halloween Wars sur les ondes de Food Network.

Écoutez la pâtissière et propriétaire de l'entreprise Idyllik Créations sucrées, parler de son expérience au micro de Patrick Lagacé.

Elle souligne que le fait d'avoir gagné va avoir un impact important sur sa carrière.