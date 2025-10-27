Verstappen de nouveau dans l'équation

Ce qui semblait comme un championnat à finir entre les deux McLaren redevient une course à trois en Formule 1.
Écoutez Alex Tagliani commenter la fin de saison à venir de F1 en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Max Verstappen (Red Bull) revient au coeur du championnat;
- Avantage Norris contre Piastri (McLaren) selon Tagliani;
- Lors des quatre courses restantes (Brésil, Vegas, Qatar, Abu Dhabi), le volume de points à amasser est énorme;
- La saison actuelle ressemble à celle de 2021 (Verstappen vs Hamilton).