Verstappen de nouveau dans l'équation

«On va avoir droit à toute une fin de championnat» -Alex Tagliani

le 27 octobre 2025 20:51

Mario Langlois
Alex Tagliani
Alex Tagliani / Cogeco Média

Ce qui semblait comme un championnat à finir entre les deux McLaren redevient une course à trois en Formule 1.

Écoutez Alex Tagliani commenter la fin de saison à venir de F1 en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Max Verstappen (Red Bull) revient au coeur du championnat;
  • Avantage Norris contre Piastri (McLaren) selon Tagliani;
  • Lors des quatre courses restantes (Brésil, Vegas, Qatar, Abu Dhabi), le volume de points à amasser est énorme;
  • La saison actuelle ressemble à celle de 2021 (Verstappen vs Hamilton).

