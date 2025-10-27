Un impressionnant carambolage a eu lieu lundi matin sur l’autoroute 25.

Lors d’un ralentissement de circulation, le conducteur d’un semi-remorque de 53 pieds est entré en collision avec un autre poids lourd, qui, à son tour, a embouti une camionnette et un pick-up transportant un bateau.

Heureusement, personne n’a perdu la vie, mais c’est en grande partie grâce à l’intervention d’Alain Généreux, qui a dû arracher la porte du camion pour libérer le conducteur qui y était coincé.

Comment ce camionneur, ayant des décennies d'expérience, a-t-il vécu ce carambolage?

Écoutez son témoignage, lundi, au micro de Philippe Cantin.