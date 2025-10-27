L'actualité du paranormal

Une série de crimes monstrueux qui a secoué le Québec au début des années 90 refait surface. L'expert en paranormal Christian Page, invité à l'émission Radio textos, plonge dans l'histoire terrifiante de Serge Archambault, alias le Boucher de Saint-Eustache.

L'affaire débute en janvier 1992 à Saint-Calixte, avec le meurtre sordide de Rolande Asselin-Beaucage. Puis, en novembre de la même année, Chantal Brière est assassinée à Deux-Montagnes.

C'est grâce à la transaction d'une carte de guichet bancaire volée que les enquêteurs remonteront jusqu'à Archambault, un homme en apparence ordinaire.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, revenir sur l'histoire de Serge Archambault, alias le Boucher de Saint-Eustache, au micro de Marie-Eve Tremblay.