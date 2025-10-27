 Aller au contenu
D'autres menaces de Donald Trump

Nouveaux tarifs: «Ça a vraiment l'air d'être une question d'ego, de narcissisme»

le 27 octobre 2025 08:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Le président américain Donald Trump a suspendu les négociations commerciales avec le Canada et menacé d'imposer de nouveaux tarifs de 10 % sur le Canada après une publicité produite par le gouvernement de l'Ontario.

Trump a souvent recours à une «crise» pour obtenir ce qu'il veut.

«Ça a vraiment l'air d'être une question d'ego, de narcissisme. On est vraiment plus dans la psychologie que dans l'économie, mais c'est toujours un peu la même rengaine. Avant, c'était le fentanyl, maintenant c'est une publicité, demain ce sera peut-être le sirop d'érable ou les Rocheuses...»

Marie-Eve Fournier

Cette incertitude générée par la menace de nouveaux tarifs pourrait être un argument de plus pour la Banque du Canada de réduire son taux directeur.

Depuis le retour de Trump et parce que les relations avec nos voisins du Sud ne sont plus ce qu'elles étaient, le gouvernement de Mark Carney souhaite «doubler nos exportations vers d'autres pays».

