Hockey
Le premier trio avec Michel Charette

La gestion des gardiens, le cas Patrik Laine et le contrat de Mike Matheson

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 24 octobre 2025 20:47

Avec

et autres

Tony Marinaro, Mario Langlois, Michel Charette et Stéphane Waite. / Cogeco Média

Qui dit vendredi soir, dit premier trio aux Amateurs de sports.

Et pour l'occasion, l'animateur Mario Langlois accueille ses coéquipiers habituels que sont Tony Marinaro et Stéphane Waite, auquel se joint l'acteur et comédien Michel Charette.

Les sujets discutés

Les déboires de Samuel Montembeault

Stéphane Waite: «En ce moment, Samuel a l'air d'un gardien de but qui a peur de se faire marquer des buts.»

Tony Marinaro: «Martin St-Louis doit coacher le club de hockey Canadien, pas juste Samuel Montembeault.»

La défaite crève-coeur contre les Oilers

Tony Marinaro: «Josh Anderson a besoin de présenter ses excuses à ses coéquipiers.»

Stéphane Waite: «Martin St-Louis aurait dû arrêter de chialer sur les arbitres. Il a continué et ça a déteint sur ses joueurs.»

Michel Charette: «La défaite des Canadiens, c’est une défaite d’équipe»

Le cas Patrik Laine

Stéphane Waite: «Il faut endurer Patrik Laine. Peut-être que ca ferait l’affaire des Canadiens qu’il se fasse opérer…»

Le contrat de Mike Matheson

Stéphane Waite: «Si Matheson veut être signé à sa juste valeur, ça ne sera pas à Montréal»

Tony Marinaro: «Je pense que Matheson va accepter moins de 6,5 millions $ s’il signe de nouveau avec les Canadiens»

Tony Marinaro et Michel Charette/Cogeco Média

Source: Tony Marinaro et Michel Charette/Cogeco Média

