Politique
La loi spéciale du gouvernement

«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»

le 24 octobre 2025 17:29

Philippe Cantin
Christine St-Pierre
La loi spéciale imposée par le gouvernement de la CAQ envers les médecins qui devrait être adoptée dans les prochaines heures provoque un mécontentement rarement vu dans le corps médical.

Écoutez l'analyste politique Christine St-Pierre se pencher sur cette question au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Le gouvernement veut notamment geler la rémunération jusqu’en 2028 et modifier les ententes par règlement.

Comment l'ex-ministre voit-elle la situation?

«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement. Je viens de parler à un médecin qui est sorti de la rencontre de la Fédération des omnipraticiens, à qui j'ai demandé: 'Est-ce que c'est la catastrophe annoncée?' Il me répond: 'Plus que catastrophique'. Alors, tu sais, la situation est très, très, très, très difficile.»

«Comment devons-nous voir la suite des choses? Pour ce qui est du côté des médecins, les spécialistes ont dit que c'était une méthode soviétique. Monsieur Amyot, chez les omnipraticiens, a dit qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de patients orphelins. Le Québec y va avec des mesures qui sont très dures pour les médecins, à mon avis. On gèle la rémunération jusqu'en 2028. Le gouvernement se donne le pouvoir de modifier les ententes qui sont en cours par règlement et il prolonge des ententes jusqu'en 2028. Il pourrait les modifier au goût du jour simplement par l'adoption d'un règlement.»

Christine St-Pierre

