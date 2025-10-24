La loi spéciale du gouvernement

La loi spéciale imposée par le gouvernement de la CAQ envers les médecins qui devrait être adoptée dans les prochaines heures provoque un mécontentement rarement vu dans le corps médical.

Écoutez l'analyste politique Christine St-Pierre se pencher sur cette question au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Le gouvernement veut notamment geler la rémunération jusqu’en 2028 et modifier les ententes par règlement.

Comment l'ex-ministre voit-elle la situation?

«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement. Je viens de parler à un médecin qui est sorti de la rencontre de la Fédération des omnipraticiens, à qui j'ai demandé: 'Est-ce que c'est la catastrophe annoncée?' Il me répond: 'Plus que catastrophique'. Alors, tu sais, la situation est très, très, très, très difficile.»