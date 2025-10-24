La mafia new-yorkaise impliquée

«C'est en fait un scandale de paris illégaux et un de parties de poker illégales truquées. Les deux se rejoignent. Il y a eu 37 arrestations hier. Ça se passe dans onze États des États-Unis et des dizaines de millions de dollars impliqués. Ça fait grand bruit et ça occulte un peu le début de la saison de la NBA, qui est magnifique depuis mardi. Là, ça prend un peu toute la place.»