Le président américain Donald Trump a entraîné la destruction de l’aile est de la Maison-Blanche pour en faire une nouvelle salle de bal dont la construction coûtera entre 250 et 300 millions de dollars américains.
Cette décision soulève la consternation autant chez les historiens, les architectes, que chez des millions d’Américains.
Écoutez Marise Bachand, professeure titulaire d’histoire des États-Unis à l’Université du Québec à Trois-Rivières, en discuter vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.
«Trump et son entourage sont des experts des zones grises des réglementations et des lois. Et sur la question de la démolition, on a des règlements sur la construction, l'ajout, la modification d'éléments à la Maison-Blanche, mais rien n'encadre la démolition. Mais effectivement, il n'est pas censé faire ça. Il ne respecte rien. Il veut même utiliser une compensation que lui donnerait l'État américain pour se payer les poursuites à son endroit pour payer pour cette salle de bal. C'est vraiment un projet de vanité, qui ressemble à ce que faisait Louis XIV avec Versailles.»