Le président américain Donald Trump a entraîné la destruction de l’aile est de la Maison-Blanche pour en faire une nouvelle salle de bal dont la construction coûtera entre 250 et 300 millions de dollars américains.

Cette décision soulève la consternation autant chez les historiens, les architectes, que chez des millions d’Américains.

Écoutez Marise Bachand, professeure titulaire d’histoire des États-Unis à l’Université du Québec à Trois-Rivières, en discuter vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.