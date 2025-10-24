Rupture commerciale

L'atmosphère est tendue entre Ottawa et Washington. Piqué au vif par une publicité du gouvernement de Doug Ford, Donald Trump a soudainement décrété la rupture des négociations avec le Canada, portant un coup dur aux espoirs d'entente rapide sur l'acier, l'aluminium et l'énergie.

Le professeur de droit international économique Richard Ouellet estime qu'il ne faut pas paniquer face à cette décision jugée «intempestive» et «improvisée» du président américain.

Écoutez Richard Ouellet, professeur de droit international économique à la Faculté de Droit de l’Université Laval, aborder les derniers développements, à La commission.