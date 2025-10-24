Loi spéciale: la colère des médecins

Le gouvernement Legault a mis fin au suspense vendredi en déposant un projet de loi spécial de 113 pages qui impose de nouvelles conditions de pratique aux médecins, balayant du revers de la main l'espoir d'une solution négociée.

C’est un geste historique. Pour la première fois, un gouvernement utilise une loi – l'ultime mécanisme – pour édicter les conditions de travail des médecins.

Est-ce que cette loi est la seule manière de forcer le changement dans le réseau?

Mènera-t-elle réellement à plus d'efficacité, ou n'est-elle qu'une manœuvre politique?

