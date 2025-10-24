 Aller au contenu
Politique provinciale
Loi spéciale: la colère des médecins

Lier 15% du salaire des médecins à la performance: est-ce la solution?

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Lier 15% du salaire des médecins à la performance: est-ce la solution?
Le gouvernement Legault a mis fin au suspense vendredi en déposant un projet de loi spécial de 113 pages qui impose de nouvelles conditions de pratique aux médecins, balayant du revers de la main l'espoir d'une solution négociée.

C’est un geste historique. Pour la première fois, un gouvernement utilise une loi – l'ultime mécanisme – pour édicter les conditions de travail des médecins.

Est-ce que cette loi est la seule manière de forcer le changement dans le réseau?

Mènera-t-elle réellement à plus d'efficacité, ou n'est-elle qu'une manœuvre politique?

Écoutez Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle aborder le sujet en ouverture d'émission, vendredi, à La commission

