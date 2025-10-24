Fâché, Donald Trump rompt les négos avec le Canada

Fâché contre le déploiement d'une campagne publicitaire du premier ministre ontarien Doug Ford, Donald Trump a décidé de rompre toutes les négociations tarifaires avec le Canada.

Le président américain Donald Trump l'a annoncé jeudi soir sur son réseau Truth Social.

La publicité, diffusée aux États-Unis, permet notamment d'entendre l'ancien président Ronald Reagan décrier en 1987 l'utilisation de barrières tarifaires.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter le tout, vendredi matin, dans son tour d'horizon de l'actualité.

Il qualifie de «niaiseuse» l'attitude de Trump puisque c'est le gouvernement de l'Ontario, une province, et non le gouvernement fédéral canadien, qui a financé cette publicité.

Donald Trump est présenté comme étant «toujours aussi imprévisible, caractériel», ce qui rend les prochaines années difficiles pour le Canada avec son principal partenaire commercial dirigé par un «fou furieux».