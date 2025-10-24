Promoteur immobilier et... fugitif

La sentence de Jean-François Malo, un promoteur immobilier de Joliette, a été prononcée en son absence jeudi au palais de justice de Longueuil.
Le juge Denys Noël l'a condamné à cinq ans de pénitencier pour avoir commandé une agression sur un avocat du Mouvement Desjardins, Nicholas Daudelin, avec lequel il avait un litige en 2020.
Le verdict a créé la surprise et la consternation. La Couronne réclamait de 10 à 12 ans d'incarcération, souhaitant envoyer «un message fort qu'on ne peut pas s'en prendre à un membre du système judiciaire».
Jean-François Malo est toujours en cavale.
«On sait très bien que c'est pas cinq ans qu'il va purger, parce qu'il va pouvoir fort probablement sortir avant. C'est une décision qui choque, ça c'est clair.»
