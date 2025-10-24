Promoteur immobilier et... fugitif

La sentence de Jean-François Malo, un promoteur immobilier de Joliette, a été prononcée en son absence jeudi au palais de justice de Longueuil.

Le juge Denys Noël l'a condamné à cinq ans de pénitencier pour avoir commandé une agression sur un avocat du Mouvement Desjardins, Nicholas Daudelin, avec lequel il avait un litige en 2020.

Le verdict a créé la surprise et la consternation. La Couronne réclamait de 10 à 12 ans d'incarcération, souhaitant envoyer «un message fort qu'on ne peut pas s'en prendre à un membre du système judiciaire».

Jean-François Malo est toujours en cavale.

