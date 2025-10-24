 Aller au contenu
Justice et faits divers
Promoteur immobilier et... fugitif

5 ans de prison pour Jean-François Malo: «Une décision qui choque»

par 98.5

0:00
8:27

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 06:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
5 ans de prison pour Jean-François Malo: «Une décision qui choque»
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La sentence de Jean-François Malo, un promoteur immobilier de Joliette, a été prononcée en son absence jeudi au palais de justice de Longueuil.

Le juge Denys Noël l'a condamné à cinq ans de pénitencier pour avoir commandé une agression sur un avocat du Mouvement Desjardins, Nicholas Daudelin, avec lequel il avait un litige en 2020.

Le verdict a créé la surprise et la consternation. La Couronne réclamait de 10 à 12 ans d'incarcération, souhaitant envoyer «un message fort qu'on ne peut pas s'en prendre à un membre du système judiciaire».

Jean-François Malo est toujours en cavale. 

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel réagir à l'émission de Patrick Lagacé vendredi matin.

«On sait très bien que c'est pas cinq ans qu'il va purger, parce qu'il va pouvoir fort probablement sortir avant. C'est une décision qui choque, ça c'est clair.»

Bénédicte Lebel

Autres sujets abordés

  • Le chauffard Vi Trung Ngo, reconnu coupable d’avoir tué Fabienne Houde-Bastien alors qu'il était ivre au volant, demande une peine de deux ans moins un jour à domicile, ce qui indigne la famille de la victime.

Vous aimerez aussi

Le promoteur immobilier Jean-François Malo fuit la justice
Lagacé le matin
Le promoteur immobilier Jean-François Malo fuit la justice
0:00
5:40
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
Lagacé le matin
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
0:00
19:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
Rattrapage
Une peine trop clémente?
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
«C'est la réaction d'un régime autoritaire, on le sait tous» -Pierre Fitzgibbon
Rattrapage
Trump rompt les négociations avec le Canada
«C'est la réaction d'un régime autoritaire, on le sait tous» -Pierre Fitzgibbon
«C'était soit une loi imposée ou une entente imposée, elle est où la négo?»
Rattrapage
Une loi spéciale pour les médecins
«C'était soit une loi imposée ou une entente imposée, elle est où la négo?»
Loi spéciale: opinion publique divisée et réseaux sociaux enflammés
Rattrapage
Négos entre les médecins et le gouvernement
Loi spéciale: opinion publique divisée et réseaux sociaux enflammés
Spécial «sous-marin» | L'énigme du vendredi 24 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du vendredi 24 octobre
Les Trois Accords: «C'est absurde, c'est drôle et c'est festif»
Rattrapage
«Toujours les vacances», le nouvel album du groupe
Les Trois Accords: «C'est absurde, c'est drôle et c'est festif»
États-Unis: «Notre principal partenaire est dirigé par un fou furieux»
Rattrapage
Fâché, Donald Trump rompt les négos avec le Canada
États-Unis: «Notre principal partenaire est dirigé par un fou furieux»
«Rien pour aider Samuel Montembeault, chancelant en ce début de saison»
Rattrapage
Les Canadiens s'inclinent à Edmonton
«Rien pour aider Samuel Montembeault, chancelant en ce début de saison»
LNH à Québec: «L'autobus a passé, puis c'est fini» -Tony Marinaro
Rattrapage
Un maillot en hommage aux Nordiques
LNH à Québec: «L'autobus a passé, puis c'est fini» -Tony Marinaro
CPE: «Qu'on l'accepte, le hijab, parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices»
Rattrapage
Projet de loi de la CAQ
CPE: «Qu'on l'accepte, le hijab, parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices»
Loi spéciale: Luc Ferrandez prend position pour le gouvernement Legault
Rattrapage
Rémunération et performance
Loi spéciale: Luc Ferrandez prend position pour le gouvernement Legault
Ariel Charest récidive avec une nouvelle vidéo très comique
Rattrapage
En l'honneur de Céline
Ariel Charest récidive avec une nouvelle vidéo très comique
Astérix en Lusitanie: «C'est toujours aussi populaire» -Catherine Brisson
Rattrapage
Les irréductibles Gaulois sont de retour
Astérix en Lusitanie: «C'est toujours aussi populaire» -Catherine Brisson
Relations amoureuses avec l'IA: mise en garde des psychologues
Rattrapage
Robot conversationnel
Relations amoureuses avec l'IA: mise en garde des psychologues