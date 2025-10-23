Si le Québec a droit à des élections municipales le 2 novembre, ce sera aussi le cas le 4 novembre, à New York.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter la course à la mairie de New York au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mairie de New York: une course à trois où tous les coups sont permis;
- L'ancien maire Eric Adams appuie Andrew Cuomo, tout comme Donald Trump;
- Zohran Mamdani domine largement dans tous les sondages;
- Le secrétaire d'État Marco Rubio visite Israël au moment où la Knesset vote sur l’annexion de la Cisjordanie;
- La garde nationale n’interviendra pas à San Francisco, influencée par des acteurs de la Silicon Valley.