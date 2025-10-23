Loi spéciale pour bloquer les moyens de pression

Le premier ministre François Legault a annoncé mercredi soir qu'il souhaite faire adopter une loi spéciale pour mettre fin aux moyens de pression des médecins et modifier leur mode de rémunération.

Cette loi inclura des mesures pour empêcher l'exode des médecins vers le secteur privé ou d'autres provinces. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a appelé au « sens du devoir » des médecins.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a exprimé sa colère, tandis que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a proposé de suspendre le boycottage de l'enseignement et de poursuivre les négociations.

Écoutez la Dr Élizabeth Dougherty, médecin de famille, réagir à cette nouvelle jeudi, au micro de Philippe Cantin.