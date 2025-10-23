Guerre commerciale

Réuni avec lui pour annoncer un important projet de 2 milliards de dollars pour la construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Ontario, le premier ministre ontarien, traditionnellement plus agressif, a publiquement soutenu le leadership de son homologue Mark Carney.

Écoutez la correspondante parlementaire pour le National Post, Catherine Lévesque, discuter de politique fédérale, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autre sujet abordé: