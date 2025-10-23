 Aller au contenu
Politique provinciale
Négociations avec les médecins

«Legault va trop loin!» - Gaétan Barrette

par 98.5

0:00
16:02

Entendu dans

La commission

le 23 octobre 2025 12:33

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Legault va trop loin!» - Gaétan Barrette
La commission / Cogeco Média

La menace d'une loi spéciale contre les médecins est un événement « historique » pour le Québec, estime Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et chroniqueur.

Le gouvernement souhaite forcer les médecins à régler les problèmes d'accès aux soins et de prise en charge des patients vulnérables, notamment le soir et la fin de semaine. 

Le premier ministre François Legault, qui cherche à concrétiser sa promesse de récupérer 1 milliard de dollars dans le système, est déterminé à obtenir des services à la hauteur des sommes investies.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, discuter avec Gaétan Barette de cette annonce de François Legault.

«François Legault l'a dit à plusieurs reprises, ça fait 25 ans qu'il attend ce moment là.»

Gaétan Barette

Vous aimerez aussi

Immigration: «C'est à la minorité bruyante qu'on donne des micros»
Lagacé le matin
Immigration: «C'est à la minorité bruyante qu'on donne des micros»
0:00
8:04
Québec nous dit: «On vous coupe, travaillez et fermez votre gueule» -Dr Oliva
Lagacé le matin
Québec nous dit: «On vous coupe, travaillez et fermez votre gueule» -Dr Oliva
0:00
15:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
STM: «Notre priorité, c'est de ne pas couper l'offre de service à la clientèle»
Rattrapage
300 postes supprimés en pleine négo
STM: «Notre priorité, c'est de ne pas couper l'offre de service à la clientèle»
L'économie canadienne face à Trump: Carney et Ford affichent l'unité
Rattrapage
Guerre commerciale
L'économie canadienne face à Trump: Carney et Ford affichent l'unité
«Ça va être catastrophique pour l'accès aux soins» -Marc-André Amyot
Rattrapage
Loi spéciale en santé
«Ça va être catastrophique pour l'accès aux soins» -Marc-André Amyot
Grèves en novembre pour les chauffeurs, opérateurs de métro et agents de la STM
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Grèves en novembre pour les chauffeurs, opérateurs de métro et agents de la STM
«Il faut agir au niveau de la compétitivité fiscale des entreprises» -Jimmy Jean
Rattrapage
Prévisions économiques et financières
«Il faut agir au niveau de la compétitivité fiscale des entreprises» -Jimmy Jean
L'Ukraine souhaite se doter de missiles suédois: quels seraient les impacts?
Rattrapage
Potentiellement 150 appareils
L'Ukraine souhaite se doter de missiles suédois: quels seraient les impacts?
Traiter l'eau au fluor: seulement 1% des municipalités y ont recours
Rattrapage
Une mesure efficace approuvée par la science
Traiter l'eau au fluor: seulement 1% des municipalités y ont recours
Action collective: si votre enfant joue aux jeux vidéo, vous pourriez réclamer
Rattrapage
44 développeurs de jeux vidéos ciblés
Action collective: si votre enfant joue aux jeux vidéo, vous pourriez réclamer
«La fessée est encore légale... ça n'a pas de sens» -Geveviève Pettersen
Rattrapage
Au Québec, au Canada
«La fessée est encore légale... ça n'a pas de sens» -Geveviève Pettersen
Synchroniser les feux: «Le problème, c'est que ce n’est pas simple à faire»
Rattrapage
Une solution pour réduire les congestions?
Synchroniser les feux: «Le problème, c'est que ce n’est pas simple à faire»
Les Québécois veulent le départ de Legault: «S'il quitte, il n'a pas de dauphin»
Rattrapage
74% des électeurs souhaitent qu'il parte
Les Québécois veulent le départ de Legault: «S'il quitte, il n'a pas de dauphin»
Voyage dans l'Ouest: «Ce n'est plus aussi difficile que ça l'a été»
Rattrapage
Les Canadiens à Calgary
Voyage dans l'Ouest: «Ce n'est plus aussi difficile que ça l'a été»
Grippe aviaire: le Québec est la troisième province la plus touchée au pays
Rattrapage
Trois régions sous haute surveillance
Grippe aviaire: le Québec est la troisième province la plus touchée au pays
«C'est une proposition qui est globale et finale» -Louis Lacroix
Rattrapage
Nouvelle offre de Québec aux médecins
«C'est une proposition qui est globale et finale» -Louis Lacroix