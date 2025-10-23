Négociations avec les médecins

La menace d'une loi spéciale contre les médecins est un événement « historique » pour le Québec, estime Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et chroniqueur.

Le gouvernement souhaite forcer les médecins à régler les problèmes d'accès aux soins et de prise en charge des patients vulnérables, notamment le soir et la fin de semaine.

Le premier ministre François Legault, qui cherche à concrétiser sa promesse de récupérer 1 milliard de dollars dans le système, est déterminé à obtenir des services à la hauteur des sommes investies.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, discuter avec Gaétan Barette de cette annonce de François Legault.