L'Avalanche du Colorado portera, pour sept matchs, un maillot en hommage aux Nordiques de Québec.

Écoutez Tony Marinaro aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Marinaro se questionne sur le manque de sensibilité de la ligue et aborde le fait que l'entrée dans la LNH coûte aujourd'hui deux milliards de dollars, ce qui, selon lui, ferme définitivement la porte à Québec.

Il compare ce montant à la somme déboursée par la famille Molson en 2009 pour acheter le Canadien, soit 575 millions de dollars, incluant l'aréna.