Sports
Un maillot en hommage aux Nordiques

LNH à Québec: «L'autobus a passé, puis c'est fini» -Tony Marinaro

le 23 octobre 2025 09:43

L'Avalanche du Colorado portera, pour sept matchs, un maillot en hommage aux Nordiques de Québec.

Écoutez Tony Marinaro aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Marinaro se questionne sur le manque de sensibilité de la ligue et aborde le fait que l'entrée dans la LNH coûte aujourd'hui deux milliards de dollars, ce qui, selon lui, ferme définitivement la porte à Québec.

Il compare ce montant à la somme déboursée par la famille Molson en 2009 pour acheter le Canadien, soit 575 millions de dollars, incluant l'aréna.

«Est-ce que ça veut dire que les portes sont entièrement fermées pour la ville de Québec? Moi, personnellement, je pense que l'autobus a passé, puis c'est fini.»

Tony Marinaro

Autres sujets traités:

  • L'excellent début de saison du Canadien de Montréal;
  • L'investissement du gouvernement dans le sport;
  • Les paris illégaux dans la NBA.

